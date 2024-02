Fiorentina | Infantino finisce in Primavera Galloppa | ‘Sapevamo che fosse difficile Oggi era morto’|Serie A

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 2024-02-09 21:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ginonon sta trovando spazio in casa. Arrivato nel corso dell’estate per l’importante cifra di 3 milioni di euro, l’argentino ex Rosario Central non è riuscito ancora ad imporsi nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Il classe 2003, però, è stato schierato a sorpresa questa sera nelle sfida vincente dellacontro i pari età della Juventus al Viola Park. Una sfida in cuiè sceso in campo da titolare, sotto gli occhi di Joe Barone e Vincenzo Italiano, pur senza brillare. Della sua prestazione ha parlato nel post gara l’allenatore della formazioneViola Daniele ...

Gino Infantino non sta trovando spazio in casa Fiorentina . Arrivato nel corso dell'estate per l'importante cifra di 3 milioni di euro,... (calciomercato)

90'+5 - Finisce qui!! La Juventus esce sconfitta al Viola Park per 0-1, in virtù del gol messo a segno da Baroncelli. Non una bella gara in generale, ma per i bianconeri si tratta di un ...Prova incolore per Gino Infantino. Il sudamericano, partito dal primo minuto in Fiorentina-Juventus Primavera, ha rimediato una prestazione decisamente modesta al Viola Park dietro la punta ...45'+1 - Finisce il primo tempo. Fiorentina e Juventus vanno negli spogliatoi sullo 0-0, bianconeri che si sono fatti leggermente preferire in un contesto tutto sommato ...