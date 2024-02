Fiorentina | Infantino finisce in Primavera Galloppa | 'Sapevamo che fosse difficile Oggi era morto'

90'+5 - Finisce qui!! La Juventus esce sconfitta al Viola Park per 0-1, in virtù del gol messo a segno da Baroncelli. Non una bella gara in generale, ma per i bianconeri si tratta di un ...Prova incolore per Gino Infantino. Il sudamericano, partito dal primo minuto in Fiorentina-Juventus Primavera, ha rimediato una prestazione decisamente modesta al Viola Park dietro la punta ...45'+1 - Finisce il primo tempo. Fiorentina e Juventus vanno negli spogliatoi sullo 0-0, bianconeri che si sono fatti leggermente preferire in un contesto tutto sommato ...