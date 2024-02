Fiorentina | a tutto Commisso | i risultati negativi e le critiche a Italiano e Biraghi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ un momento negativo in casae anche la qualificazione in Europa è a serio rischio. La squadra di Vincenzoè in campo per preparare la sfida contro il Frosinone con il chiaro obiettivo di conquistare i tre punti. “In questi giorni ho avuto modo di parlare con tutta la squadra, i dirigenti e lo staff. Voglio ricordargli che io sono sempre vicino a chi lavora per me, ho cominciato così nel 2019 e continuerò a farlo. Non sono contento deiottenuti ma nella mia proprietà è la stagione migliore. Abbiamo 34 punti e solo un anno ne avevamo di più, 35. Abbiamo avuto già momenti simili e siamo sempre stati capaci di rialzare la testa e ce la faremo anche stavolta insieme ai nostri tifosi. Gli ho ricordato che hanno la responsabilità di indossare la maglia viola”. Sono le parole del presidente della ...