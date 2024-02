Finto cieco per 30 anni | beccato mentre riscuote l’indennità al bancomat

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Per oltre trent’ha percepitoperché risultava come grave ipovedente: una situazione che è peggiorata fino a quattrofa quando un pensionato 84enne di Ciriè, in provincia di Torino, è stato giudicato completamente. Eppure andava alnon accompagnato e si attardava a effettuare delle operazioni, si fermava a leggere i manifesti mortuari affissi sui muri e camminava tranquillamente per la città. A scriverlo è il quotidiano La Stampa. L’anziano era stato segnalato ai carabinieri di Ciriè e, dopo una serie di indagini, fatte di appostamenti e pedinamenti, durati due, gli investigatori sono riusciti ad appurare che l’uomo ci vedeva davvero. L’anziano è stato denunciato per truffa aggravata e il tribunale di ...