Finn Fisher-Black vince la Muscat Classic Francesco Busatto 5° nell’antipasto del Tour of Oman

The 22-year-old New Zealander made his move on the final, steep ascent of the day and crossed the finish line solo. The race began in Al Mouj Muscat and concluded in Al Bustan, situated at the ...Finn Fisher-Black soloed to victory at the Muscat Classic after dropping the remnants of the peloton with an explosive attack up the final climb to Al Jissah.Finn Fisher-Black mette la sua firma sulla Muscat Classic, disputata su 174,3 km da Al Mouj Muscat ad Al Bustan. Il ventiduenne neozelnadese ha portato l'attacco decisivo sull'ultima salita, il muro d ...