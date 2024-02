Finge di essere incinta per non lavorare | 5 gravidanze inesistenti | maxi-truffa all’Inps

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dodici, di cui cinque da cui avrebbe dato alla luce dei figli. Una donna sarebbe arrivata a simulare dipur di non. Unadurata cinque anni, tra l’incredulità generale. Una cicogna un po’ troppo richiesta nella casa di una donna a Roma. Avrebbe inscenato per ben 12 volte diper astenersi dal lavoro e ricevere la maternità. Una storia surreale, per cui il datore di lavoro di un fast food non ha potuto porre obiezioni. Peccato che fossero tutte finte: una vera e propriache ha permesso alla signora di incassare 111mila euro d. Dodicifinte per nonda 111mila euro ...