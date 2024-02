Finalmente i rimborsi | via ai primi contributi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) EMPOLESE VALDELSA Occhio alla posta, arrivano i soldi. Sono in partenza le mail destinate a tutti i cittadini, compresi quelli dell’Empolese Valdelsa, colpiti dall’alluvione del novembre scorso. Chi ha presentato la domanda, riceverà le indicazioni per fornire alla Regione Toscana i riferimenti per l’erogazione dei. "A partire da oggi – ha detto il presidente Eugenio Giani - contatteremo tutti i potenziali beneficiari del rimborso danni alluvione affinché forniscano un codice Iban valido. Abbiamo previsto nella procedura anche ulterioriper auto, moto e altri beni mobili non rientranti nelle disposizioni nazionali del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Governo, proprio perché stiamo facendo il massimo per aiutare le persone colpite. Intendiamo procedere all’erogazione di un contributo con ...