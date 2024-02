Filippine | frana su Mindanao | bimba ritrovata viva dopo 60 ore

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una bambina è stata salvata oggi a quasi 60 ore di distanza dallache ha ucciso almeno 11 persone in un villaggio minerario nel sud delle, lasciando più di cento dispersi. La piccola è stata trovata dai soccorritori che scavano con pale e a mani nude per cercare sopravvissuti nel villaggio di Masara, nel sud dell'isola di. La, provocata dalle forti piogge, si è verificata martedì sera: ha distrutto case e inghiottito tre autobus e un veicolo che trasportava i lavoratori di una miniera d'oro.

Una bambina è stata salvata oggi a quasi 60 ore di distanza dalla frana che ha ucciso almeno 11 persone in un villaggio minerario nel sud delle Filippine, lasciando più di cento dispersi. (ANSA)