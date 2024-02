Festival? Sì | ma del barocco A Verona la seconda edizione con Jordi Savall e l’Accademia Bizantina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il ritorno di grandi artisti come il maestroe l’ensemble Accademia, molta attesa per nomi di livello internazionale come Federico Guglielmo, uno degli interpreti più versatili, violinistae direttore d’orchestra e poi giovani talenti già affermati, come il violinista bolzanino Julian Kainrath.torna capitale della musica barocca con ladel Ristori Baroque, dal 15 al 28 febbraio, sette appuntamenti in programma al Teatro Ristori e nello Spazio di San Pietro in Monastero. L’esordio è col botto. Il protagonista del concerto del 15 febbraio è il direttore d’orchestra catalano, maestro della musica barocca, gambista, violoncellista, musicologo, ...