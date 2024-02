Festival di Sanremo, un giovane milanese si arrampica sul tetto dell’Ariston (Di venerdì 9 febbraio 2024) "Festival di Sanremo?". E lo smartphone inquadra la cima di un tetto che nelle immagini di pochi secondi pare proprio quello del Teatro Ariston. Puntava evidentemente a quella cima prestigiosa, da conquistare nella settimana del Festival, il giovane "scalatore" milanese seguito da migliaia di follower su Instagram che non è nuovo a imprese del genere. Anzi. Sul suo profilo abbondano i video in cui si arrampica su torri, tetti, gru e davanzali, senza protezioni. Dalla stazione Centrale ai grattacieli di Porta Nuova. Dalla Galleria a quartieri periferici. In una foto è in bilico sulla struttura di un cartellone pubblicitario. Sempre a favore di smartphone. L'ultima "storia" social arriva da Sanremo ed è stata postata nel cuore della notte, poco dopo la ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 9 febbraio 2024) "di?". E lo smartphone inquadra la cima di unche nelle immagini di pochi secondi pare proprio quello del Teatro Ariston. Puntava evidentemente a quella cima prestigiosa, da conquistare nella settimana del, il"scalatore"seguito da migliaia di follower su Instagram che non è nuovo a imprese del genere. Anzi. Sul suo profilo abbondano i video in cui sisu torri, tetti, gru e davanzali, senza protezioni. Dalla stazione Centrale ai grattacieli di Porta Nuova. Dalla Galleria a quartieri periferici. In una foto è in bilico sulla struttura di un cartellone pubblicitario. Sempre a favore di smartphone. L'ultima "storia" social arriva daed è stata postata nel cuore della notte, poco dopo la ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" L'artista in gara al Festival di Sanremo ha parlato dei motivi che lo hanno portato a calcare il teatro Ariston. Geolier si racconta a cuore aperto ai taccuini del Corriere della Sera, spiegando ...

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni chiedendo di accertare la correttezza del siparietto allestito al Festival di Sanremo tra Amade ...

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Amadeus ha letto in conferenza stampa l'ordine di uscita e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo. 2 - Annalisa - "Sweet Dreams (Are made of this)" con La ...