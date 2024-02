Festival di Sanremo | il tapiro a Fiorello | Il tranello ce l' ha fatto John Travolta a noi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stasera a Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato aild’oro per avere coinvoltonel Ballo del qua qua in diretta nazionale aldi. «È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con unsolo! Ce ne vorrebbero almeno tre», ha detto."Ma secondo voi, lui non era d’accordo?...

L a Rai ha deciso di far leggere ad Amadeus in occasione del Festiva un comunicato che sintetizzi le istanze della categoria nella serata di venerdì. Ma i trattoristi di “Riscatto agricolo” non si acc ...Quella volta in cui Julia Roberts copiò l'abito di Lorella Cuccarini Sanremo 1993 e il recente look omaggio di Anne Hathaway alla madrina ...Q uando si è presentata in sala stampa per la conferenza di rito, Teresa Mannino ha avvertito che sul palco dell’Ariston sarebbe stata una «scheggia impazzita ». Amadeus l’ha investita del ruolo di co ...