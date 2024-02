Festival di Sanremo 2024 | tutte le classifiche | 1° | 2° | 3° e 4° serata

Sanremo 2024 - Morgan : “Quando sono stato escluso ho visto il Festival con Celentano - Claudia Mori ci faceva la minestrina”. Poi il dietrofront su Annalisa : “Spero vinca lei”

“Io amo Sanremo. È questo tipo di Festival che non mi piace: vince il mercato e non la qualità, così però la musica non si evolve”, così Morgan in ... ()