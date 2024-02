Festival di Sanremo 2024 | le pagelle della terza serata | aperta la sfida ad Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladeldiha mostrato tutte le luci e ombre di un’edizione che continua a far parlare di sé per gli ascolti altissimi e anche per il brutto incidente diplomatico con John Travolta, ridotto a giullare dalla premiata ditta Amadeus-Fiorello. Già, Amadeus. Rispedite le critiche ai tantissimi mittenti (in primis lo stesso Travolta), si è rimboccato le maniche, facendosi accompagnare sul palco da Teresa Mannino. Per la secondaconsecutiva a decidere le sortigara è stato il lavoro sinergico di pubblico e rappresentanti delle radio, che, dopo aver ascoltato 15 dei 30 big in gara, insieme hanno portato a una top 5 guidata dache si candida tra i vincitori (sarà una lotta a tre con ...