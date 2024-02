Ferrari | Hamilton bocciato | la notizia che nessuno si aspettava

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’annuncio da parte dellafa discutere: suarriva un parere autorevole e mette in discussione molti aspetti sulla scelta del Cavallino. Le indiscrezioni, poi le timide conferme e infine un annuncio che non poteva più essere rimandato. Fuga di notizie o no, laha deciso di rompere gli indugi, lanciando una nuova stagione della scuderia che partirà nel 2025. Lewisnel 2025 sarà al volante di una(rompipallone.it) – LaPresseLewisporterà inesperienza, programmazione, ma soprattutto la clamorosa idea di provare a vincere un Mondiale dopo un dominio da record, spezzato poi dallo strapotere della Red Bull e di Max Verstappen. I tifosi hanno accolto l’annuncio favorevolmente, ma il trattamento riservato a Carlos ...

Operazione affascinante, ma ad alto rischio. «Sulla carta è stupenda e ultra-mediaticizzata, ma il flop è dietro l'angolo. E lì si rischia di farsi davvero male. Dovesse deludere e impantanarsi nelle ...“Chi gliel’ha fatto fare Perde da quasi vent’anni”: c’è una ragione precisa dietro alla scelta di Hamilton di andare in Ferrari. Il Cavallino non rampa “da quasi vent’anni”, ma questo non importa al ...Derby di Borsa continuo in casa Agnelli tra Stellantis e Ferrari, entrambe in cima al Ftse Mib. Un report di eToro evidenzia le potenzialità dei due titoli e non manca di sottolineare che 30 anni fa l ...