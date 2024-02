Ferran Torres in Serie A | 30 milioni e affare immediato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 9 febbraio 2024)presto può sbarcare inA: pronti 30di euro per concludere unche avrebbe davvero dell’incredibile. Nelle settimane ha tanto fatto discutere l’addio del Governo al Decreto Crescita, grazie al quale anche i club italiani, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto modo di accogliere tanti campioni dall’estero, con la possibilità di poter usufruire di determinati benefit fiscali. L’addio al Decreto Crescita ha generalo un malcontento generare anche da parte delle stesse società di calcio in questione, sollevando dubbi circa il provvedimento in quanto si riduce maggiormente la possibilità di poter accogliere un certo livello di campioni nella nostraA. Ciò, però, non significa che il campionato italiano non porterà a compimento colpi importanti: ...