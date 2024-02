Fermato con 2 chili di cocaina prima di entrare in autostrada | arrestato 25enne

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ascoli, 9 febbraio 2024 - Si è interrottodel programmato arrivo in Romagna il viaggio di undi origini albanesi,a San Benedetto del Tronto eper possesso di. L'individuo aveva con sè anche un'ingente somma di denaro. La vicenda Un cittadino albanese di 25 anni è statodalle forze dell'ordine a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo era già da tempo sotto l'occhio degli inquirenti per alcuni comportamenti sospetti ed è stato bloccato a bordo di un fuoristrada, pocodi prendere l'in direzione Romagna. Con l'aiuto dei cani antidroga, le forze dell'ordine hanno perquisito il veicolo e hanno rilevato, all'interno di un'intercapedine del bagagliaio, 2,1 ...

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione nel Fermano era stato trovato materiale per preparare e confezionare le dosi, tra cui due bilancini di precisione con residui ...Ascoli, 9 febbraio 2024 - Si è interrotto prima del programmato arrivo in Romagna il viaggio di un 25enne di origini albanesi, fermato a San Benedetto del Tronto e arrestato per possesso di cocaina. L ...