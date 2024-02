Fenomeni Meteorologici Avversi in Arrivo | Piogge Intense e Temporali Colpiscono l' Europa Occidentale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma - Un profondo solco atlantico, accompagnato da un minimo di bassa pressione che si è stabilito nei pressi dell'Irlanda, ha riversato le sue conseguenze sull', portandoanche torrenziali su Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra. Il fronte avanzato ha raggiunto la parte settentrionale dell'Italia, dove già si manifestano i primi, ma ci si aspetta il picco nelle prossime ore e durante il weekend, quandosi estenderanno su tutto il territorio nazionale. La fase più perturbata del tempo si concentrerà proprio nel weekend di Carnevale. In aggiunta, un vortice secondario accentuerà ulteriormente i, posizionando il suo minimo proprio sul Nord Italia nella giornata di domenica. ...

