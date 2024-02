“Felice ripartenza | alle spalle i vecchi problemi“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Sono ormai più di sei mesi che Confesercenti Toscana è di nuovo presente sulle tre provincie di Lucca, Pisa e Massa Carrara ed è il tempo di un primo bilancio. Bilancio davvero lusinghiero – così l’associazione – sia per quanto riguarda il numero degli associati che per i servizi offerti a partire dalla formazione fino al credito grazie ad Italia Comfidi, il primo Confidi in Italia per solidità patrimoniale”. C’è soddisfazione nelle parole dei presidenti delle nuove aree di Confesercenti Toscana, dopo ladell’estate scorsa che ha messospche avevano coinvolto laa società di servizi Consi srl. “Siamo ripartiti con tanto entusiasmo e con il supporto convinto di Confesercenti Toscana – spiegano Francesco Domenici presidente Lucca (nella foto), Francesco ...