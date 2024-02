Fecondazione | 20 anni di legge 40 | nati oltre 217mila bebè

In questi giorni, la legge 40 sulla Procreazione medicalmente assistita (PMA) compie 20 anni: datata 19 febbraio 2004, è poi entrata in vigore il 10 ... (ildenaro)

Compie 20 anni la legge 40, che regola il ricorso alla provetta nel nostro Paese. Dal 2004 sono raddoppiati il numero dei trattamenti e le gravidanze ottenute Oltre 217mila bambini sono nati, in ...Da quando la legge 40 è stata modificata dalle sentenze e dalla Corte, nascono circa 14 mila bambini ogni anno e non troviamo più il dato del 3% di gravidanze a rischio che era presente nelle prime ...L’esigenza al riguardo sarà sollecitata da come e da quanto si diffonderà la fecondazione assistita. Da pratica “di frontiera” per pochissimi (qualche centinaio all’anno), in 20 anni è diventata ...