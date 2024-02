Fatta l' Italrugby per Dublino | contro l' Irlanda torna Capuozzo

Da Paolo Garbisi a Finn Russell: i 6 giocatori chiave del Sei Nazioni 2024 Niente da fare: l'Inghilterra rimane l'unica squadra del Sei Nazioni contro la quale l'Italia non ha mai vinto. Non succede n ...Menoncello, Garbisi, Pani, Zuliani, Marin e Douglas protagonisti del See now, buy now per la primavera 2024 del brand di Dean e Dan Caten ...(OnRugby) Inizia il torneo Guinness Sei Nazioni e sabato 3 febbraio i campioni dell'Italrugby scendono in campo contro L'Inghilterra allo Stadio Olimpico. Tematica: Sport (Roma Capitale) Gonzalo ...