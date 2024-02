FantaSanremo 2024, i punteggi dopo la terza serata: Dargen tallonato da La Sad e Negramaro (Di venerdì 9 febbraio 2024) Al giro di boa del Festival di Sanremo 2024 anche il FantaSanremo si avvia al suo rush conclusivo con le ultime due serate. A guidare la classifica del fantasy game, dopo la serata di giovedì 8 febbraio, Dargen D’Amico con 295 punti seguito da due band quanto mai agguerrite. Ovvero, La Sad e Negramaro, entrambe a 240. E nella terza gionata di festival sono stati molti i cantanti che hanno incamerato punti prima della loro esibizione serale con bonus premium e settimanali. Ad accaparrarsi i 20 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara” (Bonus premium Lavazza) sono stati Emma, Angelina Mango e i Negramaro. Stesso numero di punti per BigMama, bnkr44, Clara, Dargen D’Amico ed ... Leggi tutta la notizia su funweek (Di venerdì 9 febbraio 2024) Al giro di boa del Festival di Sanremoanche ilsi avvia al suo rush conclusivo con le ultime due serate. A guidare la classifica del fantasy game,ladi giovedì 8 febbraio,D’Amico con 295 punti seguito da due band quanto mai agguerrite. Ovvero, La Sad e, entrambe a 240. E nellagionata di festival sono stati molti i cantanti che hanno incamerato punti prima della loro esibizione serale con bonus premium e settimanali. Ad accaparrarsi i 20 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara” (Bonus premium Lavazza) sono stati Emma, Angelina Mango e i. Stesso numero di punti per BigMama, bnkr44, Clara,D’Amico ed ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Fantasanremo, i punti dopo la terza serata: Dargen D’Amico ancora in testa Dargen D'Amico consolida la sua leadership nella classifica del Fantasanremo, il divertente gioco collegato al Festival di Sanremo attualmente in corso ... Dargen D'Amico consolida la sua leadership nella classifica del Fantasanremo, il divertente gioco collegato al Festival di Sanremo attualmente in corso ...

Boato Tutti pazzi per il FantaSanremo, il fantasy game nato per coinvolgere attivamente e far divertire tutto il popolo degli amanti di Sanremo. Ieri sera ...

Si avvia alle battute finali l'accesissimo sondaggio che vede in testa Viviana Marazzi e Maria Francesca Pantano ...