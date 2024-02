FANTACALCIO | CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 24

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Serie A, è arrivato il momento dila formazione per la 24a: ecco idelper questa settimana Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. O avere anche solo qualche mezzo bonus ogni tanto, sarebbe carino. SALERNITANA – EMPOLIvenerdì 09/02, ore 20.45, DAZN Ultima contro penultima. La Salernitana è obbligata a vincere, non esistono alternative, anche un pareggio sarebbe inutile come la lezione di flauto alle medie. L’Empoli lo sa e proverà a giocare in maniera intelligente. Nicola da salvatore dei granata due stagioni fa, potrebbe condannarli in quella attuale, e conoscendo benissimo l’ambiente, questo vantaggio proverà a sfruttarlo. Il fantacalcista logicoLasciare fuori Dia in ...