Fano Russo ha venduto | Guida presidente

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Colpo di scena nella tarda serata di ieri: ilMariohaila Salvatore, personaggio che nel mondo del calcio è noto per essere statodel Grosseto in B per tre mesi da settembre a novembre 2022, per aver poi trattato a inizio 2023 l’acquisto della Viterbese in C e infine a luglio dello scorso anno l’Arzachena (Serie D) che però poi non si è iscritta al campionato. Stringata la nota apparsa sul sito della società granata: "L’Alma Juventusè lieta di comunicare che in data odierna è stata conferita la carica didel club al dott. Salvatore, a cui vanno gli auguri di buon lavoro" con la quale l’imprenditore casertano Mariosi congeda dalla città di ...