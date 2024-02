Fanno voce grossa gli iPhone 14 Pro Max nel 2023 | stritolato il Galaxy S23

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono indicazioni a dir poco interessanti quelle che arrivano in queste ore per quanto riguarda l’andamento del mercato smartphone nel, con un chiaro riferimento all’impatto avuto in questo settore dall’14 Pro, senza però dimenticare l’incidenza del suo successore, che ha visto la luce solo nell’ultimo trimestre dell’anno. Complici alcune promozioni allettanti, in linea a quella che abbiamo avuto modo di toccare con mano nella giornata di ieri parlando della versione base di questa serie, la risposta del pubblico su scala globale è stata probabilmente superiore alle attese. A differenza di quanto avvenuto evidentemente con altri produttori. Grosso impatto per gli14 Pro nel: che batosta per il SamsungS23 sulle vendite Stiamo facendo i conti con un trend di mercato ...