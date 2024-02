Fame di eventi | Diamo spazio ai nostri ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "I giovani dimostrano ogni giorno di avere una necessità di vita, di luoghi di aggregazione e unadi, e su questo bisogna lavorare per migliorare". L’assessora ai Giovani del Comune di Monza, Andreina Fumagalli, è consapevole del problema. "È attualmente in corso un “Tavolo giovani“ tra Comune e una ventina di associazioni giovanili – spiega –, culturali e non solo: studentesche, oratoriali, scout, di volontariato. Dagli incontri, che nel corso dell’anno proseguiranno, è emerso che le esigenze maggiori sono di luoghi in cui ritrovarsi, in particolare biblioteche e sale studio. Per questo lavoriamo per realizzare patti di collaborazione per tenere i Centri civici aperti di più, come già avviene a San Fruttuoso". Poi la rassegna sui progetti e i bandi del Comune attivi: "Sta per partire il progetto “Neet-a-mente meglio!“, nato da un bando ...