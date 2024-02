Fabrizio Biasin | piove a Sanremo e anche in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo sfondo conalle spalle? Dimenticatelo: sta diluviando.fuori ein. Primo, sui trattori: Rai spazientita all'ennesima domanda sulla loro presenza sul palco oppure no. Fanno sapere: siamo a disposizione, ma trovate un accordo! Dunque il caso John Travolta, non è finita: la Rai decide di fare causa, porta la star e l'azienda delle star in tribunale. Ma è la serata dei duetti, o meglio delle cover, trenta cover: si andrà oltre le 2 del mattino, ma forse oggi ne varrà davvero la pena. Sul palco1.700 ospiti, tra i quali il bi-campione del mondo nella MotoGp, Pecco Bagnaia. In co-conduzione? La più amata degli italiani, Lorella Cuccarini.