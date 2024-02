Fabriano | è ai domiciliari ma va in trasferta a Fano per rubare | arrestata 51 enne

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Ancona), 9 febbraio 2024 – Ladra recidiva agli arrestinella sua città va inper compiere un altro furto: beccata, 51fabrianese finise in carcere. Martedì mattina la 51da qualche tempo sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, in esecuzione di una sentenza di condanna per il reato di furto aggravato con permessi di uscita in certi orari per attendere alle necessità quotidiane nell’ambito della città di, ha violato il dispositivo alla quale era sottoposta e si è recata a. Qui, in ragione dell’atteggiamento sospetto che teneva, è stata sottoposta a un controllo da parte dei poliziotti fanesi che l’hanno trovata in possesso di arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. Un controllo più ...

