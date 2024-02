Ex Milan chiede aiuto al calcio per la lotta al cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’allora centrocampista è diventato uno dei principali attivisti per salvaguardare il mondo e il futuro di tutti, non solo dello sport Si è attivato per salvaguardare l’ambiente l’ex calciatore Mathieu Flamini. In uno dei suoi ultimi interventi, infatti, ha esortato i calciatore della Premier League, in particolare, a utilizzare le sue piattaforme proprio per aiutare lacontro il. Ha giocato come centrocampista soprattutto nell’Arsenal e anche in Italia, nel, anche se ora si sta concentrando sulla sua altra grande passione: è ormai una figura fondamentale del Green Football Weekend, e sta promuovendo l’iniziativa che incoraggiava i tifosi a provare i pasti vegetariani. Proprio durante la sua carriera, nel 2008 a 24 anni, ha avviato un’azienda biochimica, la GF Biochemicals, capace di ...