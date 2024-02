Ex Ilva come il Titanic | l' attacco dei sindacati De Palma | «Ci sono 3 miliardi debiti»

Con un'eccezione, la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano pugliese che sottolinea come dalla cattiva gestione del problema acciaieria di ... (247.libero)

Roma, 11 gen. (askanews) – La nazionalizzazione dell’ex Ilva “ha un senso se si ha un progetto industriale per il futuro. L’acciaio di Stato ... (ildenaro)

"Non credo che la responsabilità sia del governo Meloni ". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda , parlando della situazione dell'ex Ilva a ... (ilfogliettone)

La lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni Sull'ex Ilva la multinazionale dell'acciaio ArcelorMittal scrive al governo. In ... (sbircialanotizia)

TORINO (ITALPRESS) - Un tavolo di crisi permanente sulla crisi dell'ex Ilva insediato a Novi Ligure, luogo simbolico perché ospita il più grande dei tre stabilimenti del gruppo nella regione che è ...(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Un tavolo di crisi permanente sulla crisi dell'ex Ilva insediato a Novi Ligure, luogo simbolico perché ospita il più grande dei tre stabilimenti del gruppo nella regione che ...Sono sempre più insistenti le voci che vogliono Metinvest in pole position per prendersi l'ex Ilva prima del commissariamento. Anche al governo non ...