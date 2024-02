Europee | Matteo Renzi | «Mi candido in tutti i collegi | vedremo come andrà con Schlein»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La destra sovranista non funziona. Mentre il centro è l’unica speranza per la politica italiana ed europea. Questo diceoggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Il quale si dice convinto che con Italia Viva «arriveremo a Bruxelles, ma lo faremo con una campagna porta a porta». Quando ero premier, dice ancora, «decisi di non candidarmi, mi sembrava poco serio. Eppure ho preso il 40%. Elly credo si candiderà e. Quello di cui sono sicuro è che io farò un bel risultato candidandomi in. Ci metto la faccia,chi avrà il coraggio di fare altrettanto». Secondo«la destra sovranista di Meloni e Salvini non funziona: c’è meno sicurezza e ci sono più tasse. E non funziona la ...