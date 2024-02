Europee | la mamma di Giovanbattista Cutolo | «Se me lo chiedessero | direi sì a una candidatura»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La storia di, il giovane musicista ucciso da tre colpi di pistola esplosi da un 16enne a Napoli dopo una lite in un parcheggio ha fatto commuovere l’Italia dopo che ladel ragazzo, Daniela Di Maggio, è salita sul palco dell’Ariston per raccontarla in una lettera. Un momento toccante, che oltre a far riflettere ha aperto uno spiraglio per un possibile ingresso della donna in politica. «La politica è una cosa complessa, nessuno finora mi ha chiesto di candidarmi . – ha dichiarato all’Adnkronos -. FdI mi vorrebbe in lista per le? Se sapessi che, andando in Europa, con il mio impegno potrei riuscire a incidere per cambiare leggi assurde che danneggiano l’agricoltura italiana, il Made in Italy, la sanità,di sì a una. Correrei». ...