Eurojackpot oggi | venerdì 09 febbraio 2024 | ecco i numeri vincenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, basta recarsi presso ...

Estrazione Eurojackpot, numeri vincenti di oggi venerdì 9 febbraio e quote concorso numero 12/2024. L'esito dell'urna in diretta in Europa ...Nel concorso Eurojackpot numero 11 del 6 febbraio nessuno ha indovinato il premio più importante ma due giocatori tedeschi hanno messo a segno il 5 + 1 e un olandese il 5 + 0. A tutti un premio di 756 ...Germania e Olanda festeggiano nell'estrazione del martedì della lotteria Eurojackpot, il gioco che viene giocato in 18 paesi europei.