Estrazioni Lotto | SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 9 febbraio 2024 | numeri vincenti e quote

Vinti 20mila euro anche a Milano in seguito a un “9” in un'estrazione abbinata a quella del Lotto, e 15mila euro con un “8 Oro” in un'estrazione istantanea. A Senago (MI) vinti 12.500 euro in seguito ...La Lombardia è stata una delle grandi protagoniste delle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto con sei super vincite. La vincita più alta è stata realizzata a Brescia con un terno sulla ruota di ...Festa grande a Brescia grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 8 febbraio, come riporta Agipronews, in una ricevitoria della città sono stati vinti 48mila euro: questo a seguito della co ...