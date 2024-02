Estrazione VinciCasa di venerdì 9 Febbraio 2024 | i numeri di oggi

Appuntamento del giovedì con il VinciCasa. Il primo premio è di 500.000 euro, di cui 200.000 euro in contanti e subito, mentre con la restante parte del premio è possibile acquistare una casa, entro ...Nuovo appuntamento con il VinciCasa. Centrando 5 numeri, si vince un premio da 500.000 euro, di cui 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’ acquisto di una o più case da scegliere ...Dopo i successi intramontabili come Sarà perché ti amo e Mamma Maria, i Ricchi e Poveri tornano al Festival con "Ma non tutta la ...