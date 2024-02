Esplosione di emozioni alla quarta serata | i Jalisse spazzeranno via tutto!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La terzadell'amato programma televisivo ha fatto registrare numeri da capogiro. Gli ascolti sono stati oltre le aspettative, con ben 10.001.000 spettatori, con una share che ha raggiunto l'incredibile 60.1%, superando i risultati dello scorso anno. Ma quale sarà la ricetta di questo strepitoso successo? Il segreto del successo secondo Amadeus Il conduttore del programma, Amadeus, ha condiviso il suo pensiero sul motivo di tale trionfo. Secondo lui, l'età del pubblico si è abbassata graziepresenza di giovani cantanti che rispecchiano i gusti del pubblico. "Quando hai un cantante che rispecchia i gusti del pubblico, i giovani ti seguono. Prendo l’attualità discografica, questo non esclude nomi storici e importanti che vengono amati dai giovani", ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa. Non solo giovani cantanti Non si tratta solo di ...