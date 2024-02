ESCLUSIVA – Tommaso Marini | “Ho pensato al ritiro | ora non vedo l’ora di essere a Parigi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano lo ha consacrato campione del mondo,lo aspetta in pedana per il debutto olimpico., classe 2000 e atleta delle Fiamme Oro, prosegue la sua marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante della sua giovane carriera sportiva. “Un po’ di positiva e sana agitazione c’è – racconta in un’intervistaa Sportface.it – Ne parlavo l’altro giorno con la mia collega e amica Favaretto. Ci dicevamo: “tra pochi mesi saremo in pedana per il sogno della nostra vita e durerà solo un giorno, nel bene o nel male”. Un amore a prima vista con la scherma, sin dalle prime lezioni nella palestra di Ancona. Le Marche, da sempre fucina di talenti, hanno plasmato un altro campione azzurro del fioretto. “Ma da piccolo ero un atleta medio, me la cavavo ma non ero un fenomeno. Poi sono cresciuto e ...