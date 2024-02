ESCLUSIVA | LOPETEGUI? CLAMOROSA IDEA KLOPP! MILAN | LA SCELTA SULL’ALLENATORE!

Dopo aver mandato un segnale forte alla Serie A vincendo contro la Juventus, l'Inter si prepara a giocare la 24a giornata di campionato. Il prossimo avversario sul suo cammino è una Roma rinvigorita, ...Nuovo allenatore Milan: Julen Lopetegui, secondo quanto riportato da fonti spagnole, sarebbe un serissimo candidato per la panchina rossonera ...Matteo Moretto, giornalista di Relevo, è fermamente convinto che la prima scelta in casa Milan per il dopo Pioli sia Lopetegui. La panchina del Milan e in particolare di Stefano Pioli è sempre più al ...