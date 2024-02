ESCLUSIVA – Daniele Garozzo | “Agli avversari regalo paste siciliane Parigi? C’è grande concorrenza interna…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Sono un medico, specializzando in Medicina dello Sport. Nella vita oltre a fare scherma, mi sono dedicato molto allo studio e da due anni lavoro in ospedale. Ho vinto le Olimpiadi a Rio 2016 e l’argento a Tokyo 2020 nel fioretto individuale“. Si presenta così, raggiunto telefonicamente inda Sportface.it, come se conciliare sport e studio (ed eccellere in entrambi) non fosse poi così complicato. Non di rado i genitori di giovani talenti si avvicinano aper raccontargli quanto siano contenti che i figli vedano in lui un modello: “È il complimento più bello che mi fanno, dentro sorrido di felicità e ringrazio. Ne è valsa la pena di per sé – sottolinea il 31enne siciliano -, ma se posso ispirare valori nei ragazzi giovani che mi guardano come un esempio allora ne è veramente valsa la ...