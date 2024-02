Errani-Pliskova | WTA Cluj quarti di finale | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 18.15, sul campo principale, Saraaffronta Karolinanella gara valida per ididel torneo WTA 250 di. Una sfida da non perdere con l’azzurra che sta dimostrando di star vivendo una seconda vita agonistica, come certificato anche dal titolo in doppio con Jasmine Paolini a Linz. Si prospetta dunque un match interessante e dall’esito incerto. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match, WTAdi: leSara– Crediti foto: FITP Tennis FacebookSta ...