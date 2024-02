“Ero assistente di una cantante che ha partecipato ai Grammy Mi ha licenziata perché non le ho dato le mie scarpe da indossare sul red carpet” | il racconto su TikTok fa scattare il totonomi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le premiazioni deihanno portato con sé sorrisi, abbracci, ma anche licenziamenti. A testimoniare la propria sfortunata esperienza durante l’evento è stata Louisa Melcher che, secondo quanto da lei raccontato, sarebbe stata – fino al recente licenziamento – l’di una delle cantanti presenti alla celebrazione. L’artista, capa di Louisa, le avrebbe chiesto di stare a piedi nudi, sotto la pioggia, a curarle i cani, fino al termine della cerimonia. Ilè diventato presto virale, arrivando a superare il milione di like. Nei commenti moltissimi utenti hanno provato ad indovinare chi fosse la responsabile del licenziamento in questione. “Laa cui ho fatto dapersonale per ormai due anni e che considero, letteralmente, un’amica… mi haieri ...