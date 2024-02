Ermal Meta domenica 28 luglio a Palazzolo dello Stella

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 9 febbraio 2024), cantautore, compositore e polistrumentista amatissimo dal pubblico, sarà ladella prima edizione dell’Anaxum Music Festival, che si terrà a2024(Ud) e precisamente all’Arena del Marinaretto, venue per concerti ed eventi allestita nel complesso della Casa del Marinaretto, già capace lo scorso anno di ospitare con successo il live di Umberto Tozzi. Il concerto di, unica data in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo, andrà in scena28(inizio alle 21.30). I biglietti per l’evento, organizzato da Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio, con il patrocinio del Comune di Palazzolo...