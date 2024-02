Eredivisie | tra Pavlidis e Gimenez spunta De Jong Il Psv vuole vincere tutto

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Inil Psv: Desi infila tra. Le statistiche del campionato olandese Se la corsa per il titolo si può quasi considerare una pratica risolta, con il Psv che dovrà fare ancora un bel tratto di strada, ma che con il +10 in classifica può viaggiare in tutta serenità, c’è una classifica che non dovrebbe riguardare la dominante formazione di Eindhoven. Il condizionale è diventato d’obbligo, perché anche il titolo per il re dei goleador dell’non è più la storia che è stata raccontata peril girone d’andata. E così, tra i due litiganti, stando un terzo, intenzionato a godere con la forza e la continuità delle sue reti. I due che finora si sono ...

L'Eredivisie si appresta a scendere in campo per la ventunesima giornata di campionato, che inizierà già da stasera. Tre saranno invece i match in programma ...I pronostici di venerdì 9 febbraio: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo pure Eerste Divisie, Serie C e Zweite Liga.É stato un bellissimo De Topper quello di stasera tra Ajax e Psv. É finito 1-1, un risultato che non modifica in nulla le valutazioni positive sulle due squadre nell’ultimo periodo per i lancieri e ...