Eredità Agnelli | indagato anche John Elkann

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) . La faida avviata da Margherita, unica figlia in vita di GianniLa faidasull’è una saga familiare che si svolge da anni, con strascichi legali e tensioni che non accennano a placarsi. Al centro della contesa c’è il patrimonio dell’Avvocato Gianni, uno degli imprenditori più influenti del XX secolo, comprendente opere d’arte, aziende e quote di società di valore inestimabile. I protagonisti della vicenda sono Margheritade Pahlen, unica figlia sopravvissuta dell’Avvocato, ha rinunciato a influenze future sulla Dicembre, società chiave dell’impero, in cambio di beni e liquidità, e i fratelli, Lapo e Ginevra, figli di Margherita, nipoti dell’Avvocato, e figure di spicco nel panorama ...