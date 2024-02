Entra in casa armato di coltello e minaccia di morte l’ex moglie | arrestato

È un momento conviviale, vissuto come un'occasione per trascorrere una serata a casa senza preoccupazioni, dove il delivery è l'alleato perfetto per evitare di dover cucinare e concentrarsi sullo ...«Mica so’ pazz’», dice in uno dei video subito finito on line. Poi entra dentro e non esce più. Per fortuna in casa non ci sono i tre figli della coppia. I due più piccoli sono a scuola, il più grande ...Silvia Cesana, in arte Sissi è nata nel 1999 ad Erba in provincia di Como. E' alla sua prima partecipazione a Sanremo e canta stasera nella serata dei duetti con Big Mama (concorrente ...