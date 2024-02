Empoli | le pagelle di CM | ingressi decisivi di Niang e Cancellieri

Le Pagelle di Salernitana-Empoli 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A ... (sportface)

Finisce con un pareggio la gara tra Empoli e Genoa al Castellani. Un punto per parte che tutto sommato soddisfa Davide Nicola e Alberto Gilardino ... ()

I voti ai protagonisti del match valido per la 24esima giornata di Serie A 2023/24: ecco le Pagelle Empoli-Genoa I voti ai protagonisti del match ... (calcionews24)

Empoli -Genoa 0-0 Caprile 6: risponde presente all’unico tiro in porta che riceve in 90’. Ismajli 6,5: bravo a chiudere tutti gli s... (calciomercato)

Raddrizza la partita dell' Empoli il gioiellino Baldanzi : con quel gol a 20' dalla fine regala all' Empoli un punto prezioso ma anche una bellissima ... ()

Juventus-Empoli - le pagelle di CM : sciagura Milik - Vlahovic non basta. Allegri che errore!

Juventus-Empoli 1-1 Juventus Szczesny 6: quando la Juve va in difficoltà, lui le fornisce le sicurezze necessarie almeno per non aff... (calciomercato)