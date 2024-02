Empoli | che notte | 3-1 alla Salernitana e salvezza più vicina

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Salerno, 9 febbraio 2024 – L’espugna l’“Arechi”: 3-1e 3 punti importantissimi in chiave-. Prova sontuosa degli uomini allenati da Nicola, capace di cambiare la partita dpanchina nel secondo tempo.con Dia e tanti volti nuovi.con Cerri in attacco; manca Walukiewicz squalificato. È lache tenta di fare la partita nei primi minuti di gioco. Ma il primo tentativo è degli azzurri: al 9’ cross dsinistra di Cacace, sul secondo palo stacca di testa Ismajli, ma non trova lo specchio di porta. Al 16’ bella chiusura di Bereszynski su Candreva, lanciato a rete. L’ex Lazio e Inter reclama il penalty, ma l’arbitro lascia correre. Un minuto più tardi è Cambiaghi, caduto nei ...

La prima sfida della ventiquattresima giornata di Serie A ha visto una delicatissima sfida salvezza tra Salernitana e Empoli. I toscani strappano un successo importante per 3-1 in trasferta e si tiran ...Sconfitta pesante per i granata, che sembrano ormai alla fine della corsa. Tanti fischi al termine del match. Salernitana-Empoli, il racconto della partita I top e flop della Salernitana I top e flop ...I padroni di casa, all’ultimo posto della classifica, avevano un solo risultato a disposizione: vincere per sperare di raggiungere una salvezza che, al momento, appare veramente complicata.