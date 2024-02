Emollienti e lenitive le compresse Coro Erisimo non hanno zuccheri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Promin, Prodotti di Medicina Integrata, è stata una delle prime aziende a diffondere l’uso dell’, Sisymbrium officinalis o ’erba del cantore’, nelleorosolubiliZero a base di estratto fluido: zero, zero glutine, zero dolcificanti intensivi. In seguito, altre formulazioni sono nate dalla ricerca Promin:Spray, uno scudo di difesa antibatterica e antivirale per bloccare sul nascere i disturbi invernali, lo sciroppotuss per tossi da raffreddamento, fumo, reflusso.Zero è l’ultimo nato della linea e vuole rispondere a un’esigenza specifica nel campo dell’integrazione, dovuta alla progressiva diffusione di patologie come diabete, malattie ...