Emanuela Orlandi | spunta una foto inedita della collanina indossata il giorno della scomparsa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Due. Una che mostracon indosso la suagiallorossa (era tifosaRoma) e la seconda in cui si vede una mano con la stessa identica. Leggi anche:, il fratello svela: “Ecco cosa le hanno fatto”. La lettera del cardinaleLeggi anche:, il fratello shock: “Ecco dove sono i resti del corpo” La novità arriva dal fratelloragazza del Vaticano40 anni fa: Pietro: ha ricevuto lada un uomo che afferma di aver avuto contatti con sua sorella. Quest’uomo, scrive Repubblica, potrebbe essere coinvolto con gruppi estremisti ...

Pietro Orlandi ha parlato in tv del possibile rafforzamento della pista inglese sulla scomparsa della sorella Emanuela : ma il suo testimone è ... (ilgiornale)

La lettera che ha riacceso i riflettori sulla cosiddetta pista di Londra , in relazione al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi . Ma cosa c'è di ... (fanpage)

C’è una lista della Questura di Roma che non è stata mai troppo esplorata e che ci porta di nuovo alla scomparsa di Emanuela Orlandi . E lo fa lungo ... (ilfattoquotidiano)

Una ragazza cammina per strada, qualcuno la segue, le offre un lavoro, lei si lascia convincere a salire su un’auto grazie al volto amico di una ... (secoloditalia)

Svolta nel caso Emanuela Orlandi Arrivano nuovi elementi sulla Vatican Girl. Due foto che possono cambiare l'indagine, forse. La prima è iconica: si vede Emanuela Orlandi e la sua collanina, l’altra ...Lo scatto è stato affidato a Pietro Orlandi da un uomo (forse un ex Nar) che racconta di aver preso parte al sequestro della sorella e di essere stato vicino ...Le rivelazioni di Pietro Orlandi a Verissimo: “Emanuela segregata a Londra. Nel ’93 era incinta. In una lettera, il cardinale Poletti chiedeva aiuto per farla abortire” ...