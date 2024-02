Emanuel Lo e Giorgia si separano | lui da una parte e lei dall’altra | l’annuncio ufficiale poco fa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Lo esifa. Ammiratori senza parole per questa incredibile notizia In molti pensano ci sia aria di crisi per una delle coppie di Vip più amate degli ultimi tempi. Questi due famosi artisti si allontanano dopo 20 anni di grande amore. La loro storia è una di quelle più longeve e mai nessuno lo avrebbe pensato. Genitori del piccolo Samuel oggi quattordicenne, pare proprio che tra i due l’idillio sia finito.con il compagnoLo -Credits Instagram@loofficia -Cityrumors.itSembra essersi quindi spezzata un’unione che pareva essere tra le più solide del mondo dello spettacolo e che tanto ha fatto sognare. Mai un pettegolezzo su di loro, eppure è successo anche questo. È ...