Elon Musk vuole utilizzare solo X per chiamate e messaggi

Pechino, 08 feb – (Xinhua) – “Ho visto le piu’ belle esposizioni per l’ Anno del drago ”, ha twittato Maye Musk , madre dell’amministratore delegato di ... (romadailynews)

Pechino, 08 feb – (Xinhua) – “Ho visto le piu’ belle esposizioni per l’ Anno del drago ”, ha twittato Maye Musk , madre dell’amministratore delegato di ... (romadailynews)

Gina Carano ha intentato una causa legale per discriminazione e licenziamento senza giusta causa nei confronti di Disney e LucasFilm , ree, secondo ... (cinemaserietv)

Nel cast di “The Mandalorian”, l' attrice Gina Carano venne licenziata per una serie di post di destra: ora mister Tesla corre in suo soccorso (ilgiornale)

Gina Carano denuncia Disney e Lucasfilm : “Licenziata per aver espresso opinioni di destra sui social”. Elon Musk corre in suo soccorso

Gina Carano denuncia Disney e Lucasfilm per essere stata licenziata senza valido motivo dal set di The Mandalorian, ed Elon Musk corre in suo ... (ilfattoquotidiano)